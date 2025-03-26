Южная Корея переживает страшные лесные пожары: разрушен древний храм

В Южной Корее лесной пожар разрушил 1300-летний буддийский храм Gounsa, находящий в уезде Ыйсон. Отмечается, что храм был возведен в 681 году н. э. в эпоху правления династии Силла (57 год до н. э. - 935 год н. э.).

Как передает Day.Az, об этом пишет Associated Press.

8 человек погибли, 23 тысячи эвакуировались из-за лесных пожаров, бушующих в Южной Корее шестой день, заявил и.о. президента страны Хан Док Су. Он назвал их самыми страшными в истории страны.

Огонь уничтожил более 17 тысяч гектаров леса и разрушил 209 объектов, в том числе дома, заводы и древний храм, построенный в 681 году.

По данным агентства Yonhap, под угрозой также оказалась традиционная корейская деревня Хахве в Андоне.

Эта достопримечательность внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лесные пожары бушуют в южных регионах страны с прошлой недели. Огонь разгорелся из-за сухой и ветряной погоды, за последние пять дней пламя прошло по 36 300 акров земли (более 14 500 га).

Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км от Сеула. В стране ввели режим национального бедствия. Причиной первого пожара в Санчхоне, вспыхнувшего в пятницу, стала искра от газонокосилки. Пожар в уезде Ыйсон начался на кладбище.