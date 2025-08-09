https://news.day.az/azerinews/1772991.html Astana Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşmaların əldə olunmasına öz töhfəsini verib Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Astananın Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşmaların əldə olunmasına öz töhfəsini verdiyini hesab edir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Tokayevin mətbuat katibi Ruslan Jeldıbay "Telegram" kanalında yazıb.
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Astananın Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşmaların əldə olunmasına öz töhfəsini verdiyini hesab edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Tokayevin mətbuat katibi Ruslan Jeldıbay "Telegram" kanalında yazıb.
"Prezident Kasım-Jomart Tokayev qeyd edir ki, Qazaxıstan da Azərbaycan və Ermənistan arasında bu qədər mühüm razılaşmaların əldə olunmasına öz imkanları çərçivəsində töhfə verib, xüsusilə də sülh müqaviləsinin əsas parametrləri üzrə xarici işlər nazirləri səviyyəsində danışıqların keçirilməsi üçün Almatı şəhərini məkan kimi təklif edib", - Jeldıbay bildirib.
