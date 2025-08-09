Aİ Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmaları yüksək qiymətləndirir
Avropa İttifaqı Azərbaycanla Ermənistan arasında Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmaları yüksək qiymətləndirir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının xarici məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın bəyanatında deyilir.
Onun sözlərinə görə, Ermənistan və Azərbaycan arasında Ağ Evdə əldə olunmuş razılaşmalar uzunillərin münaqişəsinə son qoyulması məsələsində əhəmiyyətli sıçrayış olub.
"Biz hər iki tərəfin və ABŞ administrasiyasının anı düzgün dəyərləndirərək irəliləyişə nail olmasını yüksək qiymətləndiririk. İndi isə razılaşdırılmış tədbirlərin, xüsusilə sülh müqaviləsinin imzalanması və ratifikasiyasının vaxtında təmin edilməsi vacibdir", - deyə o vurğulayıb.
Kallas qeyd edib ki, bu il mart ayında Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi mətninə dair ikitərəfli danışıqların başa çatmasından sonra indiki addım, 1991-ci il Alma-Ata Bəyannaməsinə uyğun olaraq, suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması əsasında Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin tam normallaşdırılması yolunda mühüm və həlledici növbəti mərhələdir.
Onun sözlərinə görə, bu gün razılaşdırılmış tədbirlərin həyata keçirilməsindən sonra onların regionda ümumiliklə sülhün inkişafına müsbət təsir göstərəcəyi, münaqişə mirası ilə ayrılmış cəmiyyətləri davamlı sülhə və ümumi rifaha yaxınlaşdıracağı gözlənilir.
"Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesini tam dəstəkləyir və uzun illərdir hər iki tərəf və beynəlxalq tərəfdaşlarımızla birlikdə davamlı sülh üçün şəraitin yaradılması istiqamətində çalışır. Biz bundan sonra da tərəfdaşlarla tamhüquqlu normallaşma üzərində işləməyə, o cümlədən növbəti addımların praktiki icrası üçün əlavə dəstək və ekspert bilikləri təqdim etməyə hazırıq",- K.Kallas bildirib.
