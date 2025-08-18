Saçdan hazırlanan diş məcunu: Britaniya alimlərindən yenilik
Britaniyada aparılan yeni araşdırma diş sağlamlığı sahəsində inqilabi dəyişiklik vəd edir. King's College London universitetinin alimləri müəyyən ediblər ki, saç, dəri və yun kimi təbii materiallarda olan keratin maddəsi diş minasını qoruyan təsirə malikdir və bu maddədən diş pastası hazırlanması mümkündür.
Milli.Az xəbər verir ki, keratin tüpürcəkdəki kalsium və fosfat ionları ilə qarşılıqlı təsirə girərək diş səthində qoruyucu təbəqə formalaşdırır. Bu təbəqə dişləri çürümələrdən və mina eroziyasından qorumağa kömək edir.
Təbii mənbədən tullantıya yeni həyat
Advanced Medical Materials jurnalında yayımlanan araşdırma göstərir ki, bu keratin təkcə yundan deyil, saç və dəri kimi bəzən tullantı hesab edilən materiallardan da təkrar emal yolu ilə əldə oluna bilər. Bu da həm ekoloji baxımdan davamlılıq təmin edir, həm də diş pastalarında mövcud olan bəzi kimyəvi maddələrin daha təbii alternativlərlə əvəz olunmasına şərait yaradır.
Diş minasını qoruyan və bərpa edən yenilik
Mütəxəssislər bildirirlər ki, diş minası sümük və saçdan fərqli olaraq özünü bərpa etmək qabiliyyətinə malik deyil. Yəni mina bir dəfə zədələndikdə və ya itirildikdə geri qaytarmaq mümkün olmur. Bu səbəbdən keratin əsaslı diş pastası diş minasının qorunması üçün mühüm yenilik hesab olunur və gələcəkdə diş çürümələrinin qarşısının alınmasında effektiv vasitəyə çevrilə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре