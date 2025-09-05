Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun tikintisi üzrə işlər davam etdirilir - FOTOREPORTAJ
Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun tikintisi üzrə işlər uğurla davam etdirilməkdədir.
Trend-in Zəngilan rayonuna ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, ümumi uzunluğu 110,4 km (yan yollarla birlikdə 140,6 km) olan dəmir yolu xəttinin 2026-cı ildə tam başa çatdırılması planlaşdırılır.
Belə ki, artıq Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi işləri 84, tikinti-quraşdırma işlərinin 67 faizi yekunlaşdırılıb.
Marşrut boyunca Horadiz, Yuxarı Mərcanlı, Şükürbəyli, Soltanlı, Qumlaq, Həkəri, Mincivan, Bartaz və Ağbənd stansiyalarının inşası nəzərdə tutulub.
Tikinti işləri 3 mərhələdə həyata keçirilir. 259 suötürücü boru, 39 körpü, 4 heyvan keçidinin, 5 yölötürücü və üst keçid, 7 alt keçidin tikintisi yekunlaşıb.
Hazırda 4 ədəd tunelin, 1 ədəd körpünün, 1 ədəd qalereyanın və 3 ədəd suötürücü borunun tikinti-quraşdırma işləri davam edir.
Azərbaycanın ən uzun dəmir yolu tunelinin (1071 metr) inşası da elə məhz bu layihə çərçivəsində uğurla icra edilməkdədir.
Layihə üzrə görülən işlərlə bağlı fotoreportajı təqdim edirik:
