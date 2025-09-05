https://news.day.az/azerinews/1778522.html ABŞ narkotik kartelləri ilə mübarizə üçün Puerto-Rikoya döyüş təyyarələri göndərəcək ABŞ komandanlığı Vaşinqtonun Latın Amerikası narkotik kartellərinə qarşı gücləndirdiyi mübarizə ilə əlaqədar Puerto-Rikoya 10 F-35 qırıcı-bombardmançı göndərmək qərarına gəlib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "New York Post" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər verib.
ABŞ narkotik kartelləri ilə mübarizə üçün Puerto-Rikoya döyüş təyyarələri göndərəcək
ABŞ komandanlığı Vaşinqtonun Latın Amerikası narkotik kartellərinə qarşı gücləndirdiyi mübarizə ilə əlaqədar Puerto-Rikoya 10 F-35 qırıcı-bombardmançı göndərmək qərarına gəlib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "New York Post" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər verib.
"Tramp administrasiyasına yaxın mənbəyə görə, Karib dənizi regionunda Amerika hərbi varlığını artıracaq döyüş təyyarələrinin gələn həftə gəlməsi gözlənilir", - deyə nəşr bildirib.
Bundan əvvəl Amerika KİV-ləri Trampın açıqlamadan ABŞ Silahlı Qüvvələrindən Latın Amerikası narkotik kartellərinə öz ərazisindən kənarda zərbələr endirmək üçün istifadə etməsi əmri verdiyini yazmışdı.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре