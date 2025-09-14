Kolumbiyada 5,5 bal gücündə zəlzələ olub

Kolumbiyada 5,5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər verib.

 

Məlumata əsasən, yeraltı təkanların episentri Frontino şəhərindən 9 km aralıda yerləşib. Zəlzələnin ocağı 13 km dərinlikdə olub.

Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.