https://news.day.az/azerinews/1780365.html Kolumbiyada 5,5 bal gücündə zəlzələ olub Kolumbiyada 5,5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər verib. Məlumata əsasən, yeraltı təkanların episentri Frontino şəhərindən 9 km aralıda yerləşib. Zəlzələnin ocağı 13 km dərinlikdə olub. Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.
