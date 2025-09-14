https://news.day.az/azerinews/1780371.html Ermənistanın giriş və çıxışında vurulan sərhəd möhürlərində Ağrı dağının təsviri olmayacaq - FOTO Ermənistan hökumətinin qərarı ilə noyabrın 1-dən etibarən Ağrı dağının təsviri Ermənistan Respublikasının giriş və ya çıxışındakı sərhəd nişanından (möhürdən) götürüləcək. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə "Yaşamaq üçün torpaq" partiyasının həmtəsisçisi Mesrop Arakelyan öz "facebook" səhifəsində məlumat verib.
Ermənistan hökumətinin qərarı ilə noyabrın 1-dən etibarən Ağrı dağının təsviri Ermənistan Respublikasının giriş və ya çıxışındakı sərhəd nişanından (möhürdən) götürüləcək.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə "Yaşamaq üçün torpaq" partiyasının həmtəsisçisi Mesrop Arakelyan öz "facebook" səhifəsində məlumat verib.
Qeyd olunub ki, qərar sentyabrın 11-də qəbul edilib.
