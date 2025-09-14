Hindistanda 5,5 bal gücündə zəlzələ olub

Hindistanın Assam ştatında 5,5 bal gücündə zəlzələ olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Geologiya Xidməti məlumat yayıb.

 

Zəlzələnin ocağı Karupatiyadan 10 kilometr şimal-şərqdə 29 kilometr dərinlikdə olub.