Hindistanda 5,5 bal gücündə zəlzələ olub Hindistanın Assam ştatında 5,5 bal gücündə zəlzələ olub. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Geologiya Xidməti məlumat yayıb. Zəlzələnin ocağı Karupatiyadan 10 kilometr şimal-şərqdə 29 kilometr dərinlikdə olub.
