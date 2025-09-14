https://news.day.az/azerinews/1780400.html AFFA rəsmisi “Bavariya” – “Çelsi” oyununa təyinat alıb AFFA-nın vitse-prezidenti və İcraiyyə Komitəsinin üzvü Könül Mehdiyeva UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıb. Day.Az xəbər verir ki, o, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turu çərçivəsində keçiriləcək "Bavariya" (Almaniya) - "Çelsi" (İngiltərə) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
AFFA rəsmisi “Bavariya” – “Çelsi” oyununa təyinat alıb
AFFA-nın vitse-prezidenti və İcraiyyə Komitəsinin üzvü Könül Mehdiyeva UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıb.
Day.Az xəbər verir ki, o, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turu çərçivəsində keçiriləcək "Bavariya" (Almaniya) - "Çelsi" (İngiltərə) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Sentyabrın 17-də Münxen şəhərinin eyniadlı stadionunda təşkil olunacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlanacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре