Polşa öz ərazisində NATO qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razılıq verdi
Polşa Prezidenti Karol Navrotski ölkə ərazisində NATO üzvü olan dövlətlərin hərbi qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razılıq verən qətnaməni imzalayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Polşanın Milli Təhlükəsizlik Bürosu yayıb.
Qeyd olunur ki, sözügedən qərar "Şərq keşikçisi" əməliyyatı çərçivəsində Polşanın müdafiəsini gücləndirmək məqsədi daşıyır.
