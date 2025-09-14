"Fənərbaxça" öz meydanında "Trabzonspor"a qalib gəlib

Türkiyə Super Liqasında V turun oyunları keçirilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu gün Türkiyə derbisi baş tutub.

"Fənərbaxça" "Trabzonspor"u qəbul edib. Qonaqlar 20-ci dəqiqədə azlıqda qalıb. Okay Yokuşlu qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. İlk hissənin sonların Yussuf En-Nesiri komandasına qələbə qazandıran qolu vurub - 1:0.

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" 10 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşıb.