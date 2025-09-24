https://news.day.az/azerinews/1782973.html Azərbaycanda toyda kütləvi zəhərlənmə İmişli rayonunda kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 15 nəfər zəhərlənmə şübhəsi ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilir. Xəstəxanaya daxil olan şəxslərin eyni toyda iştirak etdiyi bildirilir. Əlavə məlumat veriləcək.
