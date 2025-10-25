"ChatGPT" artıq "WhatsApp"da olmayacaq - Bu tarixdən...
Dünyanın ən çox istifadə olunan mesajlaşma tətbiqlərindən biri olan "WhatsApp" süni intellekt dəstəkli "ChatGPT" funksiyasını dayandırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, OpenAI 15 yanvar 2026-cı ildən etibarən "ChatGPT"nin artıq "WhatsApp" üzərindən istifadə edilə bilməyəcəyini rəsmən açıqlayıb.
"WhatsApp" "ChatGPT" inteqrasiyası dünyanın müxtəlif ölkələrində 50 milyondan çox aktiv istifadəçi tərəfindən istifadə olunurdu. Bu xüsusiyyət sayəsində istifadəçilər mesajlaşma tətbiqindən çıxmadan süni intellektlə söhbət edir, məzmun yaradır və məlumat əldə edirdilər.
Lakin Meta-nın yeni təhlükəsizlik və məlumat paylaşımı qaydaları səbəbindən OpenAI bu inteqrasiyanı davam etdirməyəcəyini bildirib. Yeni siyasətlər, üçüncü tərəf süni intellekt xidmətlərinin WhatsApp infrastrukturuna birbaşa qoşulmasını çətinləşdirir.
Bu tarixdən sonra istifadəçilər "ChatGPT"yə yalnız OpenAI-nin rəsmi veb saytı və ya mobil tətbiqi vasitəsilə daxil ola biləcəklər.
Mütəxəssislərin fikrincə, bu addım süni intellekt əsaslı mesajlaşma sistemlərində yeni mərhələnin başlanğıcıdır. Eyni zamanda, qərar gələcəkdə gizlilik və məlumat təhlükəsizliyi qaydalarının daha da sərtləşəcəyinin göstəricisi hesab olunur.
