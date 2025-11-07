https://news.day.az/azerinews/1793937.html "WhatsApp"da ləqəb üzrə axtarışı funksiyası istifadəyə verilib Məşhur mesajlaşma tətbiqi WhatsApp yeni funksiyasını təqdim edib. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, artıq istifadəçiləri ləqəb (nik) vasitəsilə tapmaq və onlara zəng etmək mümkün olacaq. Bildirilib ki, bu yenilik telefon nömrələrinin məxfiliyini qorumaqla istifadəçilərin əlaqə yaratmasını asanlaşdırır.
Funksiya Telegram-da olan oxşar xüsusiyyətə bənzəyir və yaxın vaxtlarda bütün istifadəçilər üçün əlçatan olacaq.
