Bakıda torpaq sürüşdü, maşının üstünə töküldü

Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində torpaq sürüşməsi baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Vunq Tau küçəsində yerləşən 9 saylı Uşaq Poliklinikasının həyətində qeydə alınıb.

Sürüşmə nəticəsində torpaq qatı poliklinikanın həyətindəki maşının üstünə düşüb.

İlkin ehtimala görə, hadisəyə gecə saatlarında ərazidə yaşıllıqların həddindən artıq suvarılması səbəb olub.