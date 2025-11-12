https://news.day.az/azerinews/1794794.html Bakıda torpaq sürüşdü, maşının üstünə töküldü - VİDEO Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində torpaq sürüşməsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Vunq Tau küçəsində yerləşən 9 saylı Uşaq Poliklinikasının həyətində qeydə alınıb. Sürüşmə nəticəsində torpaq qatı poliklinikanın həyətindəki maşının üstünə düşüb.
Bakıda torpaq sürüşdü, maşının üstünə töküldü - VİDEO
Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində torpaq sürüşməsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Vunq Tau küçəsində yerləşən 9 saylı Uşaq Poliklinikasının həyətində qeydə alınıb.
Sürüşmə nəticəsində torpaq qatı poliklinikanın həyətindəki maşının üstünə düşüb.
İlkin ehtimala görə, hadisəyə gecə saatlarında ərazidə yaşıllıqların həddindən artıq suvarılması səbəb olub.
