Əhmədlidəki sürüşmə ilə bağlı

Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi ərazisində baş verən sürüşmə hadisəsi baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin idarə heyətinin sədri Əli Əliyev bildirib.

O, qeyd edib ki, Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi ərazisində baş verən sürüşmə hadisəsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin mütəxəssisləri hazırda hadisə yerindədir.

"Ərazidə araşdırma və monitorinqlər aparılır, nəticələr barədə məlumat veriləcək".