https://news.day.az/azerinews/1794819.html Əhmədlidəki torpaq sürüşməsinin səbəbi bilindi Xətai rayonunda torpaq sürüşməsi ərazidən keçən magistral su xəttindəki qəza və sızma nəticəsində baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xətai Rayon İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, xətdə baş verən sızma nəticəsində torpaq qatı sürüşüb. Artıq problem aradan qaldırılıb, su xətti bərpa olunub.
