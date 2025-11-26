Medinanın huşunu itirdiyi an

UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin 5-ci turu oynanılır.

Day.Az xəbər verir ki, "Napoli" - "Qarabağ" oyununda rəqib futbolçunun qüvvətli zərbəsi sonrası top Kevin Medinanın üzünə tuş gəlir. Nəticədə müdafiəçi yerə yıxılır və huşunu itirir.

Lakin buna rəğmən Medina sonradan özünə gəlir və oyuna daxil olaraq mübarizəyə davam edir. Daha sonra özünü pis hiss edən müdafiəçi əvəzlənir.