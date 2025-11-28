Münxendə qanunsuz şəkildə boş saxlanılan dörd yaşayış sahəsinə 230 min avro cərimə kəsilib
Münxen şəhərinin rəhbərliyi kəskin mənzil qıtlığının qarşısını almaq üçün qanunsuz şəkildə boş saxlanılan mənzillərə qarşı tədbirləri sərtləşdirib.
Day.Az "Bild" qəzetinə istinadla xəbər verir ki, şəhərin sosial işlər idarəsi yaşayış sahələrinin məqsədyönlü şəkildə boş saxlanılması faktlarına görə dörd obyektə ümumilikdə 230 min avro (453 000 manat) məbləğində inzibati cərimə tətbiq edib. Cərimələr bir mənzil, bir sıra ev, bir fərdi ev və bir çoxmənzilli binaya şamil olunub.
Mövcud qaydalara əsasən, yaşayış sahəsi üç aydan artıq müddətdə istifadə edilmədikdə, bu hal təyinatdan kənar istifadə kimi qəbul olunur və həmin mənzillə bağlı inzibati tədbirlər görülür. Planlaşdırılan satış və ya təmir işləri, həmçinin mirasla bağlı davam edən mübahisələr cərimədən istisna edilir.
Şəhər rəhbərliyi qanunsuz şəkildə boş saxlanılan obyektlərlə bağlı monitorinqlər həyata keçirir və qayda pozuntusu aşkarladıqda ciddi cərimələr tətbiq edir.
