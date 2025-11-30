https://news.day.az/azerinews/1798904.html Əli Kərimli və Məmməd İbrahim şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib Dünən AXCP sədri Əli Kərimli və partiya üzvü Məmməd İbrahimin evlərində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən axtarış aparılıb, daha sonra onlar DTX-yə aparılaraq dindiriliblər.
Day.Az xəbər verir ki, hər iki şəxs Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə bağlı DTX-də davam edən cinayət işi üzrə artıq şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib.
Onlara hələlik ittiham elan olunmayıb.
