Prezident İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında Laçın şəhərinin işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Zəfər Tariximiz: 1 Dekabr 2020-ci il Laçın".