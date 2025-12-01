https://news.day.az/azerinews/1798946.html Prezident İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında Laçın şəhərinin işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü münasibətilə paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Zəfər Tariximiz: 1 Dekabr 2020-ci il Laçın".
