https://news.day.az/azerinews/1800202.html UEFA “Fənərbağça”nın futbolçusunu iki oyunluq cəzalandırıb UEFA Avropa Liqasının V turunda Macarıstanın "Ferensvaroş" komandası ilə keçirilən oyunda (1:1) qırmızı vərəqə alan "Fənərbağça"nın futbolçusu Con Duranın cəzası açıqlanıb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, UEFA-nın Nəzarət, Etika və İntizam Komitəsi kolumbiyalı hücumçunu 2 oyunluq diskvalifikasiya edib.
C.Duran Avropa Liqasında Norveçin "Brann" və İngiltərənin "Aston Villa" komandalarına qarşı təşkil olunacaq matçlarda oynaya bilməyəcək.
