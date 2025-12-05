UEFA “Fənərbağça”nın futbolçusunu iki oyunluq cəzalandırıb

UEFA Avropa Liqasının V turunda Macarıstanın "Ferensvaroş" komandası ilə keçirilən oyunda (1:1) qırmızı vərəqə alan "Fənərbağça"nın futbolçusu Con Duranın cəzası açıqlanıb.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, UEFA-nın Nəzarət, Etika və İntizam Komitəsi kolumbiyalı hücumçunu 2 oyunluq diskvalifikasiya edib.

 

C.Duran Avropa Liqasında Norveçin "Brann" və İngiltərənin "Aston Villa" komandalarına qarşı təşkil olunacaq matçlarda oynaya bilməyəcək.