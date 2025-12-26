https://news.day.az/azerinews/1805430.html Ermənistanın Konstitusiyasından ərazi iddialarının çıxarılması vacibdir - Nazir Sülh sazişinin imzalanması baxımından Ermənistan Konstitusiyasından ərazi iddialarının çıxarılması və TRIPP öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi vacibdir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazir qeyd edib ki, Ermənistanın 30 il ərzində işğal dövründə törətdikləri cinayətlər üçün məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilib.
Xəbər yenilənəcək
