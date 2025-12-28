Acılı, yağlı, yoxsa turş? - Mədə üçün ən zərərli qida
Yeni il süfrəsində bol çeşidli yeməklər mədə-bağırsaq sistemi üçün ciddi risklər yarada bilər. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, bəzi qidalar bayram sevincini sağlamlıq problemləri ilə əvəz edə bilər.
Day.Az E-saglam.az-a istinadən xəbər verir ki, EuroOnco klinikalar şəbəkəsinin qastroenteroloqu Vladimir Loginov mədə üçün ən zərərli qidaların yağlı yeməklər olduğunu bildirib.
Birinci yerdə yağlı qidalar
Həkimin sözlərinə görə, mayonezli salatlar, xolodets və qızardılmış ət kimi yağlı yeməklərin həzmi üçün orqanizmdə çoxlu öd və ferment ifraz olunur. Bu isə qaraciyər, öd kisəsi və mədəaltı vəz üçün ciddi yük yaradır. Nəticədə mədədə ağırlıq, köp, həzm pozğunluğu və hətta kəskin pankreatit riski ortaya çıxa bilər.
Acılı yeməklər ikinci sıradadır
Loginov qeyd edib ki, acı bibərin tərkibində olan kapsaisin maddəsi mədənin selikli qişasını qıcıqlandırır və turşu ifrazını artırır. Qastrit və eroziya problemi olan insanlarda bu, ağrı, ürəkbulanma və yanma hissinə səbəb ola bilər. Xüsusilə Koreya tipli acılı salatlar və çili sousları risk qrupuna daxildir.
Turş qidalar da təhlükəsiz deyil
Mütəxəssis üçüncü yerdə turş qidaların dayandığını bildirib. Turşular, acqarına yeyilən sitrus meyvələri və kələm turşusu mədənin turşuluğunu artıraraq selikli qişaya mənfi təsir göstərə bilər.
Ən böyük risk - birlikdə qəbul
Həkim vurğulayıb ki, əsas təhlükə bu qidaların eyni vaxtda qəbul edilməsidir. Məsələn, acılı souslu yağlı salatdan sonra mandarin yemək mədə üçün ciddi stress yaradır.
Mütəxəssis bayram süfrəsində buxarda bişmiş və ya sobada hazırlanmış yeməklərə üstünlük verməyi, yağlı və acılı qidaları isə az miqdarda və qarışdırmadan qəbul etməyi tövsiyə edir.
