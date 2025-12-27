https://news.day.az/azerinews/1805735.html İstanbulda ağır qəza - 4 ölü, 7 yaralı var İstanbulun Esenyurt rayonunda qadın işçiləri daşıyan xidməti avtobus yağışlı hava səbəbindən idarəetmədən çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Hadisə yerinə çox sayda yanğınsöndürən və polis briqadası cəlb olunub. Qəza nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib, 3-ü ağır olmaqla 7 nəfər yaralanıb.
İstanbulun Esenyurt rayonunda qadın işçiləri daşıyan xidməti avtobus yağışlı hava səbəbindən idarəetmədən çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Hadisə yerinə çox sayda yanğınsöndürən və polis briqadası cəlb olunub. Qəza nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib, 3-ü ağır olmaqla 7 nəfər yaralanıb.
Day.Az xəbər verir ki, qəzada 4 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. Yaralanan 7 nəfərdən 3-nün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma davam edir.
