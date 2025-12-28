https://news.day.az/azerinews/1805783.html ABŞ-da 5 mindən çox uçuş təxirə salınıb ABŞ-ın şimal-şərqində yağan güclü qar səbəbi ilə 5 mindən çox uçuş təxirə salınıb və təxminən 700 uçuş ləğv edilib. Day.Az xəbər verir ki, Nyu-York metropoliten ərazisində yerləşən üç əsas hava limanı ən çox zərər çəkənlər arasındadır. Ötən gün isə 8500-dən çox uçuş gecikib və 1700 reys ləğv edilib.
ABŞ-da 5 mindən çox uçuş təxirə salınıb
ABŞ-ın şimal-şərqində yağan güclü qar səbəbi ilə 5 mindən çox uçuş təxirə salınıb və təxminən 700 uçuş ləğv edilib.
Day.Az xəbər verir ki, Nyu-York metropoliten ərazisində yerləşən üç əsas hava limanı ən çox zərər çəkənlər arasındadır. Ötən gün isə 8500-dən çox uçuş gecikib və 1700 reys ləğv edilib.
Federal Aviasiya Administrasiyasının məlumatına görə, Con Kennedi Beynəlxalq Hava Limanına uçuşlar şənbə səhəri orta hesabla təxminən iki saat təxirə salınıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре