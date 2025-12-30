Spirtli içkilərin məlum olmayan FAYDALARI
Yeni araşdırma, orta dərəcədə spirtli içki qəbulunun ciddi xəstəliklərin riskini azaltması ilə əlaqəli ola biləcəyini göstərib.
Orta dərəcədə spirtli içki qəbulu ürək-damar sisteminə müsbət təsir göstərə bilər.
Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, alimlərin yeni, genişmiqyaslı bir araşdırmada gəldiyi nəticədir. Lakin mütəxəssislər bunun spirtli içki içmək üçün birbaşa tövsiyə olmadığını vurğulayırlar.
Araşdırmaçılar Massaçusets ümumi xəstəxanasının məlumat bazasından 50.000-dən çox insanın məlumatlarını təhlil ediblər. Nəticələr göstərib ki, spirtli içkini orta dərəcədə qəbul edən insanlarda ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf riski tamamilə imtina edənlərlə müqayisədə xeyli aşağıdır.
Alimlər bu təsirin mümkün səbəbinin alkoqolun beyinə təsiri ilə əlaqəli olduğunu aşkar ediblər. Orta dozalarda o, narahatlıq və emosional reaksiyalardan məsul olan amigdaladan gələn stress siqnallarını azaldır. Bu, hətta içdikdən bir neçə gün sonra belə ürəyə və qan damarlarına ümumi yükün azalmasına səbəb olur.
Mindən çox iştirakçının beyin müayinələrinin daha ətraflı təhlili göstərib ki, orta dərəcədə spirtli içki qəbul edənlər amigdala aktivliyini azaldıb, nəzarət və qərar qəbuletmə üçün məsul olan prefrontal korteks isə normal qalıb. Araşdırmaçılara görə, bu kombinasiya ürək-damar xəstəlikləri riskinin təxminən 22 faiz azalmasını izah edə bilər.
Araşdırmaçılar həmçinin sosial-iqtisadi statusun, fiziki aktivlik səviyyəsinin və genetik amillərin təsirini istisna ediblər ki, bu da onların tapıntılarının etibarlılığını artırıb.
Araşdırmanın müəllifləri tapıntılarına baxmayaraq, ehtiyatlı olmağa çağırıblar. Onlar tamamilə təhlükəsiz alkoqol dozasının olmadığını və stressi azaltmağın daha etibarlı və sağlam yollarının olduğunu vurğulayıblar. Alimlərin fikrincə, araşdırmanın nəticələri müntəzəm alkoqol istehlakı üçün əsaslandırma kimi deyil, müşahidə olunan bioloji təsirin izahı kimi qəbul edilməlidir.
