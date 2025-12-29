https://news.day.az/azerinews/1806105.html Onlayn media subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb - FOTO Onlayn media subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələrini açıqlanıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi məlumat yayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi məlumat yayıb.
Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən onlayn media subyektlərinin (veb-saytların) inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə təşkil edilən müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.
