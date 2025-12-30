https://news.day.az/azerinews/1806491.html "Koroğlu"da qəza oldu - Ölən var Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub. Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə "Koroğlu" metrostansiyası yaxınlığında qeydə alınıb. Sərnişin avtobusu idarəetmədən çıxaraq, digər nəqliyyat vasitələrinə çırpılıb. Nəticədə 74 yaşlı sərnişin Moçalova Anna Vasilyevna xəsarət alaraq, Sabunçu Tibb Mərkəzinə yerləşdirilib.
"Koroğlu"da qəza oldu - Ölən var
Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub.
Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə "Koroğlu" metrostansiyası yaxınlığında qeydə alınıb.
Sərnişin avtobusu idarəetmədən çıxaraq, digər nəqliyyat vasitələrinə çırpılıb. Nəticədə 74 yaşlı sərnişin Moçalova Anna Vasilyevna xəsarət alaraq, Sabunçu Tibb Mərkəzinə yerləşdirilib. Lakin görülən tədbirlərə rəğmən onu xilas etmək mümkün olmayıb.
Araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре