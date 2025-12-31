BMT-nin Bakıdakı nümayəndəliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə təbrik edib

BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşılıb.

"BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə səmimi təbriklərini ifadə edir! Qarşıdan gələn ildə sülh, rifah və yeni ümidlər arzulayırıq", - deyə paylaşımda bildirilib.