Bu yolun qardan təmizlənməsi üçün işlər aparılır - VİDEO
Bakı-Şamaxı-Yevlax magistral avtomobil yolu, həmçinin Respublika üzrə bütün yollar nəzarətdə saxlanılır. Qarlı və şaxtalı hava şəraiti ilə bağlı hər-hansı problem yoxdur.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli Trend-in sorğusuna cavab olaraqbildirib ki, problem yaranan ərazilərə operativ müdaxilə olunur və hərəkətin təhlükəsizliyi, eləcə də fasiləsizliyi təmin olunur.
"Bakı-Şamaxı-Yevlax magistral yoluna xüsusi təyinatlı texnika və canlı qüvvə cəlb edilib. Yol qar və buz örütüyündən təmizlənir, qum-duz məhlulu səpilir. Qış fəslinə uyğun avtomobili təchiz etməyən sürücülərin dağlıq və dağətəyi ərazilərdən keçən avtomobil yollarından istifadə etməməsi tövsiyə olunur",- qurum rəsmisi əlavə edib.
