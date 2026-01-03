Bakıda gecə klubunun administratorunun qətli ilə bağlı YENİ DETALLAR – VİDEO
Bakıda yerləşən gecə klubunda qətl törədilib.
Day.Az "Xəzər TV"yə istinadla xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Səbail rayonu, Neftçi Qurban küçəsində yerləşən obyektdə olub.
Yaxınlıqda çalışan şəxslər deyirlər ki, hadisə gecə saatlarında olduğundan, sonradan xəbər tutublar. Obyektə daxil olmaq istəsəkdə, qapısı bağlı idi.
Əldə etdiyimiz məlumata görə, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Həsən Məcidov saxlanılıb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq davam edir.
Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən bildirilib ki, 1 yanvar tarixində saat 02:30 radələrində Səbail rayonundan təcili çağırış daxil olub. Çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 1 nəfərin həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.
Daha ətraflı videomaterialda:
