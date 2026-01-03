https://news.day.az/azerinews/1807097.html Bu gecə meteor yağışı pik həddə çatacaq - XƏBƏRDARLIQ Bu gecə müşahidə olunan meteor selləri pik həddə çatacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Beynəlxalq Astronomiya Birliyinin (BAİ) 2026-cı il üçün meteor seli təqvimində əks olunub. Məlumata görə, meteor selinin piki 3-4 yanvarda gözlənilir.
Belə ki, 3 yanvarda meteor selinin radiantı yerli vaxtla 21:39-da doğacaq və bütün gecə üfüqdən yuxarıda olacaq. Lakin bədrlənmiş Ay müşahidələrə mane olacaq. Adətən, saatda 80-120 meteor gözlənilsə də, Ayın işığına görə saatda 10-dək ən parlaq meteor görmək şansı var.
