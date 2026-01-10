https://news.day.az/azerinews/1808452.html Tərtərdə minik avtomobili traktorun kotanına çırpılıb, bir nəfər ölüb - VİDEO Tərtərdə "VAZ-2107" markalı minik avtomobilinin traktorun kotanına çırpılması nəticəsində bir nəfər ölüb. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ötən gün gecə saatlarında baş verən qəzada həyatın itirən şəxs "VAZ"-ın sürücüsü Taleh Quliyev olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
