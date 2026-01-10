Tərtərdə minik avtomobili traktorun kotanına çırpılıb, bir nəfər ölüb

Tərtərdə "VAZ-2107" markalı minik avtomobilinin traktorun kotanına çırpılması nəticəsində bir nəfər ölüb.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ötən gün gecə saatlarında baş verən qəzada həyatın itirən şəxs "VAZ"-ın sürücüsü Taleh Quliyev olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.