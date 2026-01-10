https://news.day.az/azerinews/1808489.html Azərbaycanın Meksikadakı səfiri etimadnaməsinin surətini XİN nümayəndəsinə təqdim edib - FOTO Azərbaycanın Meksikadakı səfiri Seymur Fətəliyev etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Protokol üzrə baş direktoru Conatan Çeytə təqdim edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat səfirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.
Azərbaycanın Meksikadakı səfiri etimadnaməsinin surətini XİN nümayəndəsinə təqdim edib - FOTO
Azərbaycanın Meksikadakı səfiri Seymur Fətəliyev etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Protokol üzrə baş direktoru Conatan Çeytə təqdim edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat səfirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.
Bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycan və Meksika arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub, həmçinin mövcud əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib.
Qeyd edək ki, Seymur Fətəliyev ötən il oktyabrın 27-də Azərbaycanın Meksikadakı səfiri vəzifəsinə təyin edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре