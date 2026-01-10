https://news.day.az/azerinews/1808558.html Paytaxtda moped və motosiklet oğruları saxlanılıblar Binəqədi rayonunda yerləşən evlərdən birinin qarşısından "Tufan M-50" markalı motosikletin oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Day.Az bu barədə Daxili İşər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Paytaxtda moped və motosiklet oğruları saxlanılıblar
Binəqədi rayonunda yerləşən evlərdən birinin qarşısından "Tufan M-50" markalı motosikletin oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.
Day.Az bu barədə Daxili İşər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən N.Məmmədzadə müəyyən edilərək saxlanılıb.
Suraxanı rayonunda da bir nəfərə məxsus mopedi oğurlamaqda şübhəli bilinən İ.Məmmədli polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре