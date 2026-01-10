2026-cı ildə 5 bürc üçün sərvət dövrü başlayacaq
2026-cı ildə beş bürc maliyyə və bolluq baxımından uğurlu dövrə qədəm qoyacaq.
Day.Az xəbər verir ki, astroloqlar bildirirlər ki, bu bürclər həm birbaşa pul qazanmaq, həm də məqsədlərinə çatmaq üçün lazım olan enerji və qərarlılıqla dəstəklənəcək.
Xərçəng
İlin əvvəlində Yupiter bürcünüzdə olacaq, ona görə də həyatı şans prizmasından görəcəksiniz. İyun ayının sonunda Yupiter ikinci pul evinizə keçdikdə sərvət imkanları artacaq. Gözlənilməz promosyonlar və maraqlı təkliflər ola bilər.
Şir
Bu il sizi məhdudlaşdıran köhnə inanclardan azad olacaqsınız. İyun ayının sonunda Yupiter bürcünüzə daxil olaraq bolluq və yeni imkanlarla dolu dövrü açacaq.
Oğlaq
2026-cı il maliyyə artımı üçün başlanğıc olacaq. Yupiter səkkizinci evinizə keçəcək və ilin sonuna qədər əhəmiyyətli maliyyə gəlirləri əldə etməyiniz mümkün olacaq.
Qız
Fevral ayında Saturn və Neptunun nadir birləşməsi maliyyə vəziyyətinizdə əhəmiyyətli dəyişikliklər yaradacaq. Vəzifə yüksəlişi və ya sürətli biznes artımı il sonunda əhəmiyyətli nəticələr verəcək.
Balıqlar
Keçmiş çətinliklərdən sonra yeni sərvət dövrü başlayacaq. Saturn fevralda ikinci pul eviniz olan Qoç bürcünə keçəcək və arzularınızı reallaşdırmaq üçün əlverişli şərait yaradacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре