Azərbaycanda zəlzələ oldu

Pirqulu stansiyasından 9 km cənubda, Şamaxı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 03:07-də baş verib. 3 maqnitudalı zəlzələ ocağının dərinliyi 9 kilometr olub.

Zəlzələ hiss olunmayıb.