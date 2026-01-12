https://news.day.az/azerinews/1808817.html Gəncədə tələbə dərs vaxtı öldü Gəncədə tələbə dərs vaxtı qəfil vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Gəncə şəhərində yerləşən Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində qeydə alınıb. Birinci kurs tələbəsi 2008-ci il təvəllüdlü Röyal Bayramovun səhhəti dərs vaxtı anidən pisləşib.
