https://news.day.az/azerinews/1808837.html Bu gün maqnit qasırğası olacaq Bu gün maqnit qasırğası olacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu gün TKA və Tac Dəliyi Axınlarının təsiri ilə orta səviyyəli geomaqnit qasırğası (G2) ehtimalı var.
Bu gün maqnit qasırğası olacaq
Bu gün maqnit qasırğası olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu gün TKA və Tac Dəliyi Axınlarının təsiri ilə orta səviyyəli geomaqnit qasırğası (G2) ehtimalı var.
Rekurrent Tac Dəliklərinin təsiri ilə 13-16 yanvarda yenidən geomaqnit sahəsinin intensivliyinin G1 səviyyəsinə yüksələ biləcəyi gözlənilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре