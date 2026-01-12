Bu gün maqnit qasırğası olacaq

Bu gün maqnit qasırğası olacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu gün TKA və Tac Dəliyi Axınlarının təsiri ilə orta səviyyəli geomaqnit qasırğası (G2) ehtimalı var.

Rekurrent Tac Dəliklərinin təsiri ilə 13-16 yanvarda yenidən geomaqnit sahəsinin intensivliyinin G1 səviyyəsinə yüksələ biləcəyi gözlənilir.