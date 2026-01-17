https://news.day.az/azerinews/1809788.html "Rza baba" "Arka sokaklar"ı tərk edir - SƏBƏB Məşhur türk aktyoru Zafer Ergin "Arka Sokaklar" serialı ilə vidalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, aktyorun serialdan ayrılmasına səhhətində yaranan problemlər səbəb olub. 84 yaşlı Zafer Ergin son vaxtlar özünü yaxşı hiss etmədiyi üçün artıq çəkilişlərdə iştirak etməyəcək.
"Rza baba" "Arka sokaklar"ı tərk edir - SƏBƏB
Məşhur türk aktyoru Zafer Ergin "Arka Sokaklar" serialı ilə vidalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, aktyorun serialdan ayrılmasına səhhətində yaranan problemlər səbəb olub. 84 yaşlı Zafer Ergin son vaxtlar özünü yaxşı hiss etmədiyi üçün artıq çəkilişlərdə iştirak etməyəcək.
Qeyd edək ki, serialda Zafer Erginlə yanaşı Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu və Ebru Cündübeyoğlu kimi tanınmış aktyorlar da rol alıblar.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре