Laçında kanat yolunun istifadəyə veriləcəyi tarix açıqlandı
Laçın şəhərində inşası nəzərdə tutulan yeni kanat yolu layihəsi üzrə isə işlər sürətlə davam etdirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli.Az-ın sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA)- dan məlumat verilib.
Qurumdan bildirilib ki, kanat yolunun layihələndirməsi tamamlanıb.
"Obyektin bu ilin sonunadək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur", - deyə məlumatda qeyd olunub.
Qeyd edək ki, Laçın kanat yolu şəhərin Bulvar ərazisində yerləşir və iki hissədən ibarət olacaq. Kanat yolunun hündürlüyü 300 metr, xəttinin uzunluğu isə 1720 metr olacaq, hərəkət müddəti 6 dəqiqə təşkil edəcək. Ümumilikdə 17 kabinədən ibarət kanat yolu saatda 800 sərnişinə xidmət edə biləcək. Kanat yolunun yerləşdiyi, uzunluğu 2 kilometrə yaxın olan Bulvar ərazisi bu gün həm yerli sakinlərin, həm də turistlərin sevimli məkanlarından biridir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре