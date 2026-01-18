https://news.day.az/azerinews/1810188.html 20 yaşlı amerikalı basketbolçu güllələnərək öldürüldü Tennessi kollecinin komandasında çıxış edən amerikalı basketbolçu Andre Bell avtomobilində güllələnərək həyatını itirib. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə Bell oyundan sonra dostları ilə birlikdə evə gedərkən baş verib. Məlumata görə, basketbolçu baş nahiyəsindən güllə yarası alıb.
Andre Bell ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
