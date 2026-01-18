Bu gün futbol üzrə Afrika Millətlər Kubokuna yekun vurulacaq

Yanvarın 18-də futbol üzrə Afrika Millətlər Kubokunun final oyunu keçiriləcək.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək həlledici görüşdə meydan sahibi Mərakeşlə Seneqal yığmaları üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, dünən keçirilən oyunda Misir kollektivini penaltilər seriyasında məğlub edən Nigeriya millisi turniri üçüncü pillədə başa vurub.