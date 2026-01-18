https://news.day.az/azerinews/1810214.html BMT-nin okeanla bağlı sazişi qüvvəyə minib BMT-nin okeanla bağlı sazişi qüvvəyə minib. AZƏRTAC xəbər verir ki, sazişin məqsədi okeanları qorumaqdır. Sənəd üzərində iş 15 il davam edib və 2023-cü ildə yekunlaşıb. Sənədi 80-dən çox ölkə ratifikasiya edib.
