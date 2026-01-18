Binəqədidə birmərtəbəli evdə yanğın oldu

Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 120 m² olan kürsülü, birmərtəbəli 5 otaqlı evin bir otağında 1 ədəd yataq dəsti yanıb.

Bu barədə Day.Az-a FHN-dən bildirilib.

 

Hadisə zamanı 1 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Ev yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.