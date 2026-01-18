https://news.day.az/azerinews/1810229.html Binəqədidə birmərtəbəli evdə yanğın oldu Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 120 m² olan kürsülü, birmərtəbəli 5 otaqlı evin bir otağında 1 ədəd yataq dəsti yanıb. Bu barədə Day.Az-a FHN-dən bildirilib. Hadisə zamanı 1 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Ev yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
Binəqədidə birmərtəbəli evdə yanğın oldu
Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 120 m² olan kürsülü, birmərtəbəli 5 otaqlı evin bir otağında 1 ədəd yataq dəsti yanıb.
Bu barədə Day.Az-a FHN-dən bildirilib.
Hadisə zamanı 1 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Ev yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
