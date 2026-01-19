Həyatdan daim şikayətlənən BÜRCLƏR
Hər kəs həyatdan, daha doğrusu, yaranan əlverişsiz şəraitdən şikayətlənir.
Amma bəzən bundan şikayət etmək bir şeydir, daim narazılıq ifadə etmək, bununla da öz həyatınızı çətinləşdirmək və sızıltılarınızla başqalarını qıcıqlandırmaq tamamilə başqa bir şeydir.
Lent.az həyatdan daim şikayətlənən bürcləri təqdim edir.
Xərçəng
Xərçənglər həddindən artıq həssaslıq və nəticədə göz yaşı ilə xarakterizə olunurlar. Hər hansı bir səbəbdən və bəzən onsuz çaxnaşmaya və qəzəblənməyə başlayırlar və həyat şikayətləri hər hansı bir çətinliyə - hətta digər əlamətlərin nümayəndələrinin heç bir məna kəsb etməyən kiçik şeylər hesab edəcəklərinə davamlı reaksiyalardır.
Dolça
Dolça bürcünün nümayəndələri həyatlarını daim ağlına gələn ideyaların - əsasən yaradıcı ideyaların - "doğulmasına" və reallaşmasına həsr edirlər.
Gündəlik həyatda tez-tez özlərini çarəsiz hiss etmələri təəccüblü deyil ki, bu da onların narazılıq hiss etməsinə və daim həyatdan şikayətlənməsinə səbəb olur.
Şir
Şir bürcləri, xarakterik xarici özünəinamlarına və hətta cəsarətlərinə baxmayaraq, mürəkkəb həyat vəziyyətlərində o qədər də yaxşı olmayan böyük uşaqlardır. Tamamilə başa düşmədikləri bir şeylə qarşılaşdıqda, dərin və daimi olaraq inciyirlər və nəticədə dünyanın ədalətsizliyindən şikayətlənirlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре