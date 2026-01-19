Qəhvə yuxunun keyfiyyətinə necə XEYİR verə bilər?
Qəhvə adətən yuxusuzluqla əlaqələndirilsə də, mütəxəssislər düzgün vaxtda və ölçüdə qəbul edildikdə qəhvənin yuxunun keyfiyyətinə dolayı yolla müsbət təsir göstərə biləcəyini bildirirlər.
Milli.Az xəbər verir ki, səhər saatlarında içilən qəhvə bioloji saatın (sirkadiyal ritm) düzgün işləməsinə kömək edir. Günə enerjili başlamaq axşam saatlarında daha tez yuxuya getməyə şərait yarada bilər.
Qəhvə diqqəti və ayıqlığı artırır. Gün ərzində həddindən artıq yuxululuğun qarşısını almaq axşam vaxtı bədənin təbii yorğunluq mərhələsinə keçməsini asanlaşdırır.
Mütəxəssislər "qəhvə yuxusu" adlanan üsulu qeyd edirlər: yüngül qəhvə içib 15-20 dəqiqəlik qısa yuxu almaq oyandıqdan sonra daha gümrah hiss etməyə kömək edə bilər.
Orta miqdarda qəhvə dopamin və serotonin səviyyəsinə müsbət təsir göstərərək əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıra bilər. Gün ərzində stressin azalması gecə yuxusunun daha rahat keçməsinə şərait yaradır.
Qəhvə antioksidantlarla zəngindir. Bu maddələr sinir sisteminin qorunmasına kömək edir və ümumi bədən balansını dəstəkləyir.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, qəhvənin faydası onun vaxtı və miqdarından asılıdır. Axşam və gecə saatlarında içilən qəhvə yuxusuzluğa səbəb ola bilər. Günün ikinci yarısında kofeinsiz qəhvəyə üstünlük vermək tövsiyə olunur.
Qəhvə düzgün istifadə edildikdə yuxuya mane olan deyil, əksinə, gündəlik ritmi tənzimləyərək yuxunun keyfiyyətinə dolayı müsbət təsir göstərən içki ola bilər. Əsas şərt ölçünü və vaxtı düzgün seçməkdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре