https://news.day.az/azerinews/1810341.html Bakının bu ərazisində su olmayacaq Bu gün Bakının Keşlə qəsəbəsində su kəsiləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Keşlə qəsəbəsinin bir hissəsini içməli su ilə təmin edən magistral su xəttinin qəzalı hissəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı görüləcək işlər çərçivəsində bu gün gün ərzində həmin ərazinin su təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
